Coniglio alle verdure

PROCEDIMENTO

Tagliate il coniglio già disossato in pezzi non troppo grandi, simili a quelli utilizzati per lo spezzatino. In una casseruola, capiente e dai bordi bassi, ponete l'olio e l'aglio a fettine. Lasciatelo sfrigolare per qualche istante, dopodiché aggiungete il coniglio. Fatelo rosolare bene da entrambi i lati e cuocetelo per circa 20 minuti aggiungendo, di tanto in tanto, qualche mestolo di acqua calda. Nel frattempo, mondate le verdure, lavatele e tagliatele in pezzi piuttosto grossi.