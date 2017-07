Il coniglio all'ischitana è un secondo piatto aromatico e gustoso tipico dell'isola di Ischia, preparato con pezzi di coniglio insaporiti da pomodoro, erbe aromatiche e peperoncino. Un piatto davvero delizioso, questo coniglio all'ischitana, ho pensato quando l'ho mangiato per la prima volta in un ristorante di Ischia con una vista panoramica mozzafiato :) La ricetta tradizionale prevede che anche il fegato e le interiora vengano cotti con il resto della carne, magari avvolti da grandi foglie di basilico come fossero involtini. A voi la scelta :)

PROCEDIMENTO

Tagliate il coniglio in pezzi (mettete da parte fegato e interiora), lavatelo bene in acqua fredda e fatelo marinare in acqua e aceto per circa 30 minuti. Fate appassire nell'olio gli spicchi d'aglio sbucciati e schiacciati e il peperoncino. Aggiungete il coniglio e fatelo rosolare bene fino a quando sarà dorato.