DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il coniglio al prosciutto e vino bianco è un secondo piatto di carne gustoso realizzato in padella con un ricco soffritto di cipolla, carota e prosciutto crudo, il tutto aromatizzato dal vino bianco, dal rosmarino e dalla maggiorana. Non fate asciugare troppo il coniglio in cottura, visto che il suo principale condimento nel piatto dovrà essere proprio il fondo di cottura. Potete sostituire il prosciutto crudo con cubetti di pancetta e aggiungere, se preferite, una foglia di alloro per accentuare l'aroma!