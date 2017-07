coniglio in pezzi

PROCEDIMENTO

Per preparare il coniglio al finocchietto, lavate la carne e asciugatela, tamponandola con carta assorbente. Mettete i pezzi di coniglio in una pirofila con la cipolla affettata, il vino bianco, l’aceto, 5 cucchiai di olio, i semi di finocchietto e il rosmarino spezzettato. Mescolate, coprite e fate marinare per un’ora.