Coniglio ai peperoni

PROCEDIMENTO

Cuocete a fiamma moderata e con il coperchio, facendolo rosolare bene e in modo uniforme. Continuate la cottura per circa 40 minuti, aggiungete un bicchiere d’acqua e salate. Quando l’acqua sarà completamente evaporata sfumate con il vino bianco. Continuate la cottura, sempre con il coperchio, fino a quando il vino non sarà evaporato. Mettete il coniglio da parte. Cuocete in una padella a parte le patate tagliate a pezzi non troppo piccoli e i peperoni privati dei semi e tagliati in pezzi grossi. Aggiungete l’olio rimanente e cuocete per circa 20 minuti.