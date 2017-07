Il coniglio ai funghi e pancetta è un secondo piatto di carne gustoso e aromatico realizzato con pezzi tenerissimi di coniglio accompagnati da pancetta e funghi. Il tutto è insaporito da aglio, alloro e cipolla, per un piatto da veri gourmet! Il coniglio ai funghi e pancetta richiede due cotture: una rosolatura sui fornelli e una cottura lunga e lenta in forno...il risultato vi stupirà!

coniglio in pezzi

PROCEDIMENTO

Massaggiate i pezzi di coniglio con sale e pepe, quindi adagiateli in un tegame in cui avrete fatto scaldare l'olio. Rosolate il coniglio in modo uniforme e da entrambi i lati, quindi aggiungete l'aglio schiacciato, la cipolla a fettine e la pancetta a cubetti.