La confettura di fichi è un ottimo modo per farcire torte e crostate ma anche per accompagnare il pane e i formaggi stagionati. La pioggia aveva rovinato i fichi che ho utilizzato per questa ricetta, ma li ho raccolti lo stesso e a stento sono riuscita a raggiungere la quantità di un chilo!

PROCEDIMENTO

Lavate velocemente i fichi e tagliateli in 4 parti senza eliminare la buccia. Poneteli in una pentola dai bordi alti insieme alla scorza grattugiata di mezzo limone.

Aggiungete anche il mezzo limone tagliato a fette e privato completamente della scorza esterna (compresa la parte più bianca e amara) e ponete sul fuoco. Portate a ebollizione e fate cuocere per 20 minuti. Lasciate intipidire e frullate il composto di fichi con un frullatore a immersione in modo da rendere la confettura uniforme e senza pezzi di frutta.

Verificate la consistenza ponendo un cucchiaio di confettura di fichi su un piattino che avrete preventivamente conservato in freezer per qualche minuto. Se, dividendo la confettura di fichi con un dito, i due lati non si uniranno allora sarà pronta. Versate la confettura di fichi in barattoli a chiusura ermetica, chiudeteli immediatamente e capovolgeteli per creare il sottovuoto. Conservate in frigorifero.