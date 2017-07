PROCEDIMENTO

Mescolate e ponete la pentola sul fuoco dolce. Lo zucchero comincerà a sciogliersi e le albicocche diverranno più morbide e lucide. Continuate la cottura, mescolando di tanto in tanto, fino a quando non comincerà l’ebollizione. Da quel momento in poi dovranno trascorrere almeno 60 minuti, intervallo di tempo in cui la confettura raggiungerà la consistenza giusta. Ponete un piattino in freezer e quando sarà abbastanza freddo versatevi un cucchiaio di confettura. Se, dividendo la confettura di albicocche con un dito, i due lati non si uniranno allora sarà pronta. Versate la confettura di albicocche ancora calda in barattoli puliti e perfettamente asciutti. Chiudeteli ermeticamente e poneteli in una pentola di alluminio avvolti in un canovaccio pulito e coperti di acqua.