Confettura di albicocche senza zucchero

PROCEDIMENTO

Fate cuocere a fuoco dolce per circa 60 minuti (aggiungendo durante la cottura le spezie preferite). Mescolate di tanto in tanto e togliete dal fuoco quando avrete raggiunto la consistenza desiderata. Se preferite una marmellata omogenea, potete frullarla per eliminare i pezzi di frutta più grandi.

Ponete un piattino in freezer e quando sarà abbastanza freddo versatevi un cucchiaio di confettura. Se, dividendo la confettura di albicocche con un dito, i due lati non si uniranno allora sarà pronta. Versate la confettura di albicocche ancora calda in barattoli puliti e perfettamente asciutti. Chiudeteli ermeticamente e poneteli in una pentola di alluminio avvolti in un canovaccio pulito e coperti di acqua. Ponete sul fuoco e lasciateli bollire per 15 minuti affinché si crei il sottovuoto per la sterilizzazione. Lasciate raffreddare completamente e conservate la confettura di albicocche in luogo fresco e asciutto per 3 mesi.