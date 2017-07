La composta di mele cotogne è una conserva gustosa e facile da realizzare preparata con le mele cotogne cotte insieme allo zucchero semolato e al rum. Tipiche della stagione autunnale (maturano ad ottobre), le mele cotogne hanno un aspetto discreto ma un sapore delizioso, diverso da quello di tutte le altre qualità di mele! Come al solito, ne abbiamo raccolto una decina di kg e il minimo che potevo farci era una composta al rum. Ma ho già in mente come impiegarla, e a breve condividerò con voi la ricetta!

PROCEDIMENTO

Sbucciate le mele, tagliatele in spicchi e poi in pezzetti e ponetele in una casseruola insieme allo zucchero. Fate cuocere le mele a fuoco medio, mescolando di tanto in tanto con un mestolo di legno, affinché sprigionino il liquido necessario alla cottura. Cuocete per circa un’ora aggiungendo il rum a metà cottura.