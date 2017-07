Colomba pasquale

PROCEDIMENTO

Preparate il lievitino impastando 150 g di farina con il lievito sciolto in 125 g di latte tiepido. Lasciate lievitare fino al raddoppio di volume. Aggiungete a questo punto altri 150 g di farina, 100 g di zucchero, 125 g di burro morbido a pezzetti e il latte rimasto. Impastate il tutto fino a ottenere una massa lisca e semilucida e lasciate lievitare per altre 3 ore circa.

Incorporate tutti gli ingredienti rimasti, impastate ancora rendendo la massa elastica e soda, trasferite in una ciotola e fate lievitare per circa 9 ore. Trascorso questo tempo, impastate e lasciate lievitare di nuovo fino al raddoppio. Dividete in due panetti e trasferite negli stampi per colomba, formando per ognuno due pezzi che incrociati formeranno le "ali".