La colomba farcita è un dolce goloso e scenografico realizzato con la tradizionale colomba farcita a strati con fragole e una crema al mascarpone senza uova. Alternativa facile e veloce alla solita colomba, questa colomba farcita è una gioia per gli occhi ma soprattutto per il palato! Potete sostituire la fragole con i frutti di bosco e accompagnarle, ad esempio, agli amaretti sbriciolati che ben si sposano con l'aroma di mandorle che caratterizza la colomba.

PROCEDIMENTO

Sbattete per qualche minuto con le fruste elettriche il mascarpone freddo fino a ottenere una crema liscia e gonfia. Aggiungete gradualmente il latte condensato sempre continuando a sbattere. Trasferite la crema al mascarpone in una ciotola e mescolate bene. Fate riposare in frigorifero.