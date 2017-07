Il cocktail analcolico all'anguria è una bevanda dissetante e golosa preparata con succo di anguria e lime, gassosa e profumata alla menta. Perfetto per i bambini o per chi ha voglia di rinfrescarsi senza alcol, il cocktail all'anguria è dolce al punto giusto, delicato e buonissimo come aperitivo!

PROCEDIMENTO

Per prima cosa dovrete estrarre il succo dell'anguria. Il metodo migliore è quello di utilizzare un estrattore per succhi o una centrifuga ma, in alternativa, potreste passare pezzetti di anguria nel passaverdure o frullarla e poi filtrarne il succo. Una volta fatto questo, preparate i bicchieri. In ognuno mettete un cucchiaino di zucchero di canna e un ciuffetto di menta, pestate leggermente per fare in modo che la menta sprigioni il suo aroma. Aggiungete quindi tanto ghiaccio quanto basta ad arrivare a metà bicchiere. Unite quindi 2/3 di succo di anguria.