Il clafoutis di ciliegie è un dolce di origine francese preparato con una pastella semplice di uova, latte, zucchero e farina arricchita da tante ciliegie fresche e mature. Potete arricchire il vostro clafoutis con i pistacchi tritati oppure realizzarlo con le fragole o le more! Ricordate di utilizzare solo le ciliegie più rosse e mature, ma abbastanza sode da non rilasciare troppo succo che colorerebbe la pastella del clafoutis di ciliegie.

PROCEDIMENTO

Pulite e lavate le ciliegie, snocciolatele e ponetele in una ciotola cosparse di zucchero semolato per almeno 30 minuti. Nel frattempo, setacciate la farina in una terrina, unite un pizzico di sale, 80 g di zucchero a velo e mescolate. Incorporate le uova che avrete sbattuto da parte e