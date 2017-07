Il clafoutis alle pesche è un dolce estivo realizzato come golosa alternativa al più famoso clafoutis di ciliegie. Fresco e perfetto il fine pasto, questo clafoutis è umido e profumato, vi consiglio quindi di non utilizzare pesche troppo mature!

PROCEDIMENTO

Lavate le pesche, tagliatele in spicchi e poi in fettine sottili. Imburrate una teglia del diametro di 30 cm, distribuitevi lo zucchero di canna e affilatevi le fettine di pesche fino a ricoprire tutto il fondo. Preparate la pastella del clafoutis: montate energicamente in una terrina le uova con lo zucchero,