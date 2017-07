Cioccorotella

PROCEDIMENTO

In una ciotola capiente montare le uova aggiungendo lo zucchero in 2 volte e un pizzico di sale fino ad ottenere u n composto soffice e spumoso Setacciarvi sopra 60 gr di farina, 40 gr di fecola di patate, 40 gr di cacao amaro e per ultimo il lievito Mescolare delicatamente dal basso verso l’alto fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo (bisquit) Versare l’impasto in una teglia da forno di cm 30x40 foderata di carta forno e cuocere per 12/15 minuti in forno preriscaldato a 180° C.

Farcitura e decorazioni

Preparare la crema al cioccolato versando una busta di preparato in 250 ml di latte. Montare 250 gr di mascarpone con 125 gr di zucchero al velo fino ad ottenere un composto soffice e spumoso Capovolgere il bisquit appena sfornato su un canovaccio cosparso di zucchero semolato, staccare delicatamente la carta e farlo intiepidire Una volta tiepido, stendere sul bisquit uno strato di crema al mascarpone e uno strato di crema al cioccolato. Arrotolare il dolce per la lunghezza e lasciarlo raffreddare completamente; appena sarà freddo tagliarlo a rondelle. Fondere a bagnomaria 250 gr di cioccolato fondente Versare il cioccolato fuso sulle rondelle Decorare la superficie con le decorazioni al cioccolato e decorazioni di zucchero