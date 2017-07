Cicatielli con pomodorini e melanzane

PROCEDIMENTO

Impastate la semola in una ciotola con l'acqua tiepida e l'olio d'oliva. Quando l'impasto sarà più sodo trasferitelo su un piano di lavoro infarinato e lavoratelo energicamente. Dopodichè avvolgetelo nella pellicola e lo riposare per circa 1 ora in un luogo asciutto e fresco. Una volta pronto create dei cordoncini sottili e divideteli in bocconcini di 1-1,5 cm: per creare il tipico incavo dei cicatielli, premete con il pollice ogni pezzettino di impasto sul riga gnocchi.

Pulite il cipollotto, tagliate i pomodorini a metà e tritate il peperoncino. Dopo aver aggiunto anche le melanzane e i filetti di acciuga fate cuocere il tutto in una padella. Pulite le melanzane, tagliate la polpa a cubetti e mettetele in una ciotola insieme all’amido di riso e poi passatele in un colino per eliminare quello in eccesso. Fate scaldare in un tegame l’olio di semi a 180° e friggetele.