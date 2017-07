Le ciambelline allo yogurt e zucca sono dei dolcetti golosi preparati con un impasto a base di yogurt bianco e polpa di zucca, profumato alla vaniglia. Queste ciambelline allo yogurt sono soffici e delicate, le abbiamo divorato a colazione e a merenda :) Lo stimolo principale è stato quello di voler provare il mio nuovo stampo in silicone e così ho pensato a cosa potevo farci…idea! La zucca è come le zucchine, dolce e ricca di acqua, perfetta anche nei dolci! Lo yogurt rende tutto super soffice e così sono nate queste deliziose ciambelline allo yogurt!

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Tagliate la zucca in pezzi grossi, tritatela finemente nel mixer. Sgusciate l’uovo in una terrina e sbattetelo insieme allo zucchero con una frusta a mano.

alternandola con l’olio di semi. Quando avrete ottenuto un composto omogeneo, distribuitelo negli stampini per ciambelline riempiendoli per 3/4.

Cuocete le ciambelline allo yogurt a 180° per circa 25 minuti, sfornatele quando saranno dorate e asciutte all’interno (fate la prova stecchino). Lasciatele raffreddare e spolverizzate di zucchero a velo.

Lo sapevate che...

La zucca, come le zucchine e le carote, è un ortaggio ricco di acqua e dal sapore dolce e delicato. Per tutte queste ragioni si presta benissimo ad essere utilizzata nella preparazione di torte e cheesecake, creme e tortine! A proposito, la festa più spaventosa dell’anno sta per arrivare…avete già cominciato a pensare a cosa cucinerete con la vostra zucca?