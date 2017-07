DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 60'

PREPARAZIONE PORZIONI 8 persone

Le ciambelline al vino sono biscotti leggeri e friabili, realizzati con un impasto a base di vino, senza uova e burro. Le ciambelline al vino sono un’ottima soluzione per concludere in bellezza un pasto, perché sono dolci, dalla consistenza piacevole e friabile. Se non avete in casa lo spumante dolce potete tranquillamente sostituirlo con un vino bianco o rosato!