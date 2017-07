DIFFICOLTA" media

Le ciambelline al cioccolato bianco sono biscotti semplici e golosi a forma di ciambella e bagnati per metà nel cioccolato bianco. Perfette per un regalo, per la colazione o il tè delle cinque, le ciambelline al cioccolato si possono arricchire come più si preferisce decorando la parte al cioccolato, ancora fuso, con gocce di cioccolato fondente, frutta candita o, visto che ci avviciniamo al Carnevale, con i confettini o le codette colorate!