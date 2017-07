Ciambella salata con soppressata e fonduta di grana

PROCEDIMENTO

Inizia tagliando delle fettine di soppressata; togli la buccia e riduci le fettine in piccoli cubetti di circa 1 cm di lato. Per arricchire la ciambella ho scelto la soppressata di Calabria Dop, un salume di maiale molto saporito che come vedi ha una forma particolare, un po’ schiacciata, che lo contraddistingue.

Versa in una ciotola e sbatti con la frusta le uova, il latte e l'olio a filo. Io sto usando un Lametia Dop, un olio calabrese spremuto a freddo, molto delicato e leggermente fruttato che conferirà morbidezza all’impasto senza, però, appesantire il sapore. aggiungi la noce moscata, il formaggio grattugiato, il lievito per preparazioni salate e la farina che è meglio setacciare per evitare la formazione di fastidiosi grumi. Aggiungi la soppressata a cubetti e poi i piselli. Ovviamente, se tu non la trovi, puoi sostituire la soppressata con qualsiasi altro salume; io ti consiglio ad esempio dei cubetti di cotto, della mortadella o del salame tipico della tua zona. Amalgama il tutto con un cucchiaio di legno e trasferisci il composto in uno stampo da ciambella del diametro di 24 cm precedentemente imburrato e infarinato e cuocilo in forno statico preriscaldato a 180° per 40 minuti (160° per 30-35 minuti se forno ventilato).