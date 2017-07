PROCEDIMENTO

impastate energicamente per circa 10 minuti fino a quando l’impasto risulterà morbido ma elastico. Trasferite il panetto in una ciotola leggermente infarinata e lasciatelo lievitare fino al raddoppio di volume (circa un’ora). Nel frattempo, tagliate i formaggi in cubetti non troppo piccoli. Stendete l’impasto lievitato su un piano di lavoro ben infarinato, formate un rettangolo spesso circa un cm.

Arrotolate il rettangolo dal lato più più lungo per formare un rotolo, sigillate bene i bordi con le mani e posizionate la ciambella rustica in uno stampo circolare (meglio se per ciambella) unto d’olio. Lasciatela lievitare per altri 45 minuti,