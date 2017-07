DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI per 8 persone

La ciambella alle more e ricotta è una torta semplice e sofficissima arricchita dalla ricotta nell’impasto e dalla confettura di more in superficie. La ciambella alle more è perfetta per la colazione o la merenda, piacerà soprattutto ai bambini! Se non avete la confettura di more o non la preferite, potete sostituirla con quella che vi piace di più, l’importante è che non sia troppo fluida.