DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI 8 persone

La ciambella alle ciliegie è un dolce soffice e goloso preparato con le ciliegie fresche. Perfetta per la colazione o per una merenda nutriente, la ciambella alle ciliegie piacerà soprattutto ai bambini perché morbida e colorata! Se preferite, potete sostituire la panna con lo yogurt o il latte e arricchirla con altri frutti di stagione come la fragole o i frutti di bosco.