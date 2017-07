1 agosto 2013 17:25 Ciaccia con l’uva

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI per 8 persone La ciaccia con l’uva, o stiacciata, è un focaccia tipica della Toscana preparata con un impasto lievitato semplice e farcita con tanti acini di uva rosata. Questa focaccia è una vera delizia, soffice grazie alla presenza dello strutto e dolce al punto giusto.



INGREDIENTI farina 00 400 g

uva rosata (chicchi medi) 500 g

lievito di birra 20 g

strutto 40 g

zucchero + q.b. per spolverizzare 150 g

acqua tiepida 200 ml

olio di oliva delicato 2 cucchiai

PROCEDIMENTO

Per preparare la ciaccia con l’uva, ponete la farina nell’impastatrice e aggiungente il lievito sciolto in metà dell’acqua tiepida. Impastate a velocità media, incorporate quindi lo strutto e lo zucchero poco per volta. Lavorate l’impasto per circa 5 minuti, dopodiché trasferitelo su un piano di lavoro leggermente infarinato

e dategli una forma sferica. Lasciatelo lievitare in una ciotola infarinata e coperta per circa un’ora (o comunque fino al raddoppio di volume). Nel frattempo, lavate e asciugate gli acini di uva. Tagliateli a metà ed eliminate i semi.

Dividete l’impasto lievitato in due parti, ricavatene due focacce rettangolari alte circa un paio di cm e sistemate la prima in una teglia rettangolare unta d’olio. Distribuite metà degli acini di uva, esercitando una leggera pressione. Coprite con la seconda focaccia facendola aderire bene ai bordi e spargete l’uva restante in modo uniforme.

Lasciate lievitare la ciaccia con l’uva per un’altra ora, poi cuocete in forno già caldo a 200° per circa 25-30 minuti. A metà cottura, spolverizzate la superficie della ciaccia con l’uva con una manciata di zucchero e rimettete in forno. Servite tiepida o fredda.