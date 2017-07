DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 15 churros di 20 cm

I churros sono delle golose frittelle di origine spagnola, con la tipica forma cilindrica e una decorazione di zucchero semolato e cannella. La particolarità dei churros sta nella preparazione che, di solito, avviene utilizzando una bocchetta a stella e spremendo l'impasto direttamente nell'olio bollente. In Spagna, ma anche in altri paesi europei, i churros sono fra i cibi di strada più amati, serviti caldi e con una generosa spolverizzata di zucchero! Io li ho assaggiati per la prima volta durante il mio Erasmus a Grenoble, in Francia :)