Chef - Paccheri ai peperoni

PROCEDIMENTO

Mondare e tagliare il peperone per la sua metà, privarlo dei semi e la parte carnosa bianca e pelarlo con l'aiuto di un pelapatate.

Tagliarlo di 1/2 cm per lato. Pulire la cipolla da parte e tagliarla a julienne e in una piccola casseruola mettere l'olio e stufarla.

Aggiungere i peperoni, tenendo una piccola quantità a parte. Bagnare leggermente con brodo vegetale.

Aggiungere la polpa di pomodoro, aggiustare di sale e zucchero e portare a cottura.