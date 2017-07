Chef: Filetto in crosta di sfoglia

PROCEDIMENTO

Ricoprire con un’altra parte di funghi il filetto e altro prosciutto per ottenere un piccolo fagottino. Con la pasta sfoglia ottenere un quadrato avvolgere completamente il filetto e infornare in forno preriscaldato a 210° per circa 10-15 minuti.

Finitura

Filtrare la salsa al vino rosso e versarla in una ciotolina e servire con il filetto appena uscito dal forno.