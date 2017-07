Chef - Crostata di mele

PROCEDIMENTO

Per la frolla: tagliare il burro a cubetti mantenendolo freddo. Aggiungere lo zucchero e amalgamare dolcemente. Aggiungere le uova i tuorli e la polpa della vaniglia.

Amalgamare per pochi istanti e in ultimo aggiungere la farina. Stendere la frolla su una carta da forno e raffreddare in frigo per 8 ore. Pelare e tagliare le mele a spicchi regolari. Scaldare una padella, aggiungere le mele, il burro e lo zucchero. Lasciare irrorare le mele per alcuni minuti e raffreddarle.