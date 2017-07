Chef - Calamaro ripieno

PROCEDIMENTO

Scottare i tentacoli di calamaro violentemente in padella con un filo d'olio. Tagliarli al coltello. A parte pulire il calamaro.

Ora occupatevi della farcia. Unire il pan grattato, l'uovo, l'olio, l'acciuga tritata e aggiustare di sale e pepe.

Ora riempire il calamari con la farcia. Chiudere l'estremità con l'aiuto di uno stuzzicadenti. Scottare i calamari per alcuni minuti in padella e riporli al caldo a 60°c.

In una padella rovente passare gli spinaci con un filo di olio e aggiustare di sale.

Finitura - Tagliare il calamaro a metà e servirlo sopra gli spinaci caldi.