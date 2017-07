La cheesecake tiramisù è un dolce goloso realizzato con una base di biscotti e una crema di mascarpone e savoiardi imbevuti nel caffè. Un tiramisù sulla base di una cheesecake, ci può essere qualcosa di più buono? Dovete assolutamente provarla! La crema è stata aromatizzata con il liquore che, però, potete tranquillamente omettere. La copertura? Ovviamente uno strato spesso e uniforme di cacao come in ogni tiramisù che si rispetti!

PROCEDIMENTO

Preparate la base: frullate finemente i biscotti, mescolateli al burro fuso e distribuiteli in uno stampo a cerchio apribile rivestito di carta da forno. Livellate bene e fate rassodare in frigo per almeno un'ora.