DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 3h

PREPARAZIONE PORZIONI 10-12 mini cheesecake

La cheesecake salata alle zucchine è una gustosa e insolita torta salata preparata con una base biscottata salata, crema di formaggio e zucchine saltate in padella. Belle, buone, colorate…non ci potevo credere quando le ho sformate eliminando la carta del pirottino! Ovviamente, quando le ho preparate non vedevo l’ora che arrivasse la cena per poter dire a mio marito – ti piacciono? sono belle? sono buone? -. Se mi avesse risposto di no solo per ripicca lo avrei capito, tanto ero stata insistente :D Tornando a noi, potete preparare la cheesecake salata con le verdure che vi piacciono di più, che ne dite dei peperoni, delle melanzane o dei funghi?