Cheesecake nel bicchiere: uno sfizioso dessert monoporzione

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

La cheesecake nel bicchiere è un goloso dessert realizzato in versione monoporzione con una base di biscotti, una farcitura di formaggio e latte condensato con tanti frutti di bosco in superficie. La cheesecake nel bicchiere è molto più veloce della tradizionale cheesecake: il fondo non ha bisogno di assestarsi in frigo ma viene lasciato sbricioloso come fosse un crumble, la crema è senza cottura e senza colla di pesce, la frutta utilizzata per decorare è fresca!