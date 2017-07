La cheesecake menta e cioccolato è un dessert fresco e goloso realizzato con una base di biscotti al cacao e una farcitura di formaggio fresco, yogurt greco e sciroppo alla menta. Perfetta per i pomeriggi d'estate, la cheesecake menta e cioccolato è un dolce rinfrescante che nasce dall'ormai consolidato abbinamento di questi due preziosi ingredienti! Ovviamente, va sempre servita fredda e conservata in frigorifero.

PROCEDIMENTO

Per la base: frullate i biscotti, miscelateli a burro fuso e zucchero di canna. Distribuite il composto in una teglia a cerchio apribile rivestita di carta da forno, compattate bene per ottenere una base omogenea. Fate rassodare in frigo per un'ora.