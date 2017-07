La cheesecake con pan di spagna è un dessert fresco e goloso preparato con strati di pan spagna (al posto della base di biscotti classica) alternati a crema di formaggio fresco e frutta. Preparata senza burro, la cream cheese rende la base soffice e golosa, come la bagna analcolica all'ananas. Provatela!

PROCEDIMENTO

Preparate la cream cheese: in una terrina sbattete con le fruste elettriche il formaggio, la vaniglia e lo zucchero. In una ciotola a parte montate la panna ferma e amalgamatela delicatamente al formaggio fresco. Riempite una sac à poche con la crema preparata e conservatela in frigo.