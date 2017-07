Cheesecake alle fragole

PROCEDIMENTO

Rendete il disco il più uniforme possibile e formate un bordo alto circa 4 cm. Ponete in frigo per circa un'ora. Nel frattempo, preparate la crema schiacciando con la forchetta il formaggio fresco in una ciotola e aggiungendo il latte condensato. Ammollate la colla di pesce per 10 minuti in acqua fredda.