3 giugno 2016 11:32 Cheesecake alle ciliegie

Cheesecake alle ciliegie Play

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 3h

PREPARAZIONE PORZIONI cheesecake di 22 cm La cheesecake alle ciliegie è un dolce fresco e goloso realizzato con una base di biscotti, una crema al formaggio e decorata con ciliegie caramellate e menta fresca. La cheesecake alle ciliegie è un dessert elegante e adatto a molte occasioni, potete servirla a fine pasto e come goloso spuntino. Conservatela in frigo fino al momento di servire!

INGREDIENTI Per la base biscotti tipo Digestive 300 g

zucchero di canna grezzo 2 cucchiai

burro fuso 80 g Per farcire ricotta 350 g

yogurt greco 150 g

latte 2-3 cucchiai

formaggio fresco spalmabile 250 g

zucchero a velo 3 cucchiai

estratto naturale di vaniglia un cucchiaino

colla di pesce 12 g Per decorare ciliegie fresche 400 g

zucchero semolato 2 cucchiai

PROCEDIMENTO

Cominciate realizzando la base: versate i biscotti nel mixer e frullateli finemente. Mescolateli in una terrina insieme allo zucchero e al burro fuso, quindi distribuiteli sul fondo di uno stampo a cerniera foderato di carta da forno. Livellate e lasciate in frigo per un'ora. Cheesecake alle ciliegie

Nel frattempo, mettete tutti i formaggi in una terrina, aggiungete lo zucchero a velo e la vaniglia e amalgamate il tutto con le fruste elettriche (per un composto ancor più liscio utilizzate il mixer). Aggiungete quindi il latte tiepido in cui avrete sciolto la colla di pesce ammollata e strizzata. Cheesecake alle ciliegie

Distribuite la crema al formaggio sulla base di biscotti, livellate bene e rimettete in frigo per 2 ore. Snocciolate le ciliegie, fatele caramellare in padella con lo zucchero per circa 10 minuti. Quando saranno fredde, distribuitele sulla cheesecake e conservate in frigo fino al momento di servire. Cheesecake alle ciliegie