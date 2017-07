La cheesecake alla Nutella è un dolce fresco e goloso realizzato con una base croccante di cereali al cioccolato e una farcitura di formaggio fresco, panna e Nutella. Impossibile resistere! La cheesecake alla Nutella è facile e veloce, non richiede cottura ed è senza burro e senza uova. Potete decorarla come preferite, sostituendo magari i ciuffetti di panna montata con la granella di nocciole o con le scaglie di cioccolato!

PROCEDIMENTO

Amalgamate i cereali con il cioccolato sciolto a bagnomaria o al microonde. Mescolate bene e distribuiteli sul fondo di uno stampo a cerchio apribile rivestito di carta da forno. Livellate bene e lasciate asciugare in frigo per 30 minuti. Nel frattempo, preparate la crema: sbattete in una terrina il formaggio insieme allo zucchero a velo e alla Nutella.