DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 8 persone

La cheesecake al limone è un dessert fresco e profumato preparato con una base biscottata e farcito con una crema di formaggio al limone. La cheesecake al limone si prepara in modo facile e veloce, si cuoce in forno e non avrete bisogno perciò dei tempi di riposo in frigorifero per ogni strato o dei fogli di colla di pesce.