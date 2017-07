19 agosto 2015 16:50 Cheesecake ai frutti di bosco

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 3h

PREPARAZIONE PORZIONI 8 persone La cheesecake ai frutti di bosco è un dessert fresco e goloso realizzato con una base croccante farcita con crema di ricotta e frutti di bosco misti. La mia ricetta prevede i frutti di bosco e lo sciroppo di amarene ma, se preferite, potete sostituirli con molti altri frutti, come le pesche, le albicocche o le ciliegie! La base biscottata è molto golosa, ma fate attenzione a modificare le quantità di biscotti e burro sempre in modo proporzionale, per evitare che si sbricioli.

INGREDIENTI Per la base biscotti tipo Digestive 200 g

burro fuso 80 g

zucchero di canna 2 cucchiai Per farcire formaggio fresco spalmabile 200 g

ricotta 500 g

zucchero a velo 2 cucchiai

vanillina 1 bustina

colla di pesce 12 g

frutti di bosco freschi (ribes, more, mirtilli, lamponi) 400 g

sciroppo di amarene 50 ml

zucchero semolato 2 cucchiai

PROCEDIMENTO

Preparate la base frullando i biscotti e amalgamandoli in una ciotola con il burro fuso e lo zucchero di canna. Ritagliate un cerchio di carta da forno che userete per rivestire il fondo di uno stampo con cerchio apribile. Versatevi il composto di biscotti e livellatelo in modo uniforme. Ponete in freezer per circa un'ora.

Nel frattempo, amalgamate nel mixer il formaggio fresco e la ricotta. Mettete il composto ottenuto in ciotola e unite lo zucchero a velo e la vanillina.

Bagnate 8 g di colla di pesce in una ciotola di acqua fredda, dopo qualche minuto strizzatela e aggiungetela allo sciroppo di amarene che avrete messo sul fuoco.

Mescolate e lasciate intiepidire lo sciroppo, dopodiché unitelo al composto di ricotta e formaggio. Lavate e asciugate i frutti di bosco, aggiungetene 100 g alla crema e mescolate per amalgamare il tutto. Versate il composto di formaggi e frutta alla base di biscotto ormai solidificata, livellate bene e ponete in frigorifero per almeno due ore.

Poco prima di estrarre lo stampo dal frigorifero, dedicatevi alla preparazione della copertura. Ponete in una padella i restanti 300 g di frutti di bosco con 3 cucchiai di zucchero e cuocete fino a che non rilasceranno il loro succo.

Nel frattempo, ammollate la restante colla di pesce in acqua fredda e dopo qualche minuto aggiungetela ai frutti di bosco nella padella. Mescolate, lasciate raffreddare e cospargete la superficie della torta che, nel frattempo, si sarà completamente rappresa. Ponete in frigorifero per almeno 5 ore prima di servire.

Lo sapevate che... I frutti di bosco sono molto scenografici e perfetti per decorare torte come questa. Se ne avete molti e se soprattutto sono misti potreste realizzare anche questa bellissima crostata, con una base di pasta frolla farcita di crema al mascarpone!