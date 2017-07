DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 cheeseburger

Il cheeseburger è un gustoso panino di origine statunitense realizzato tradizionalmente con hamburger cotti insieme al formaggio cheddar o emmenthal e arricchiti da pomodori, lattuga e cipolle. Il cheeseburger è reso più saporito da maionese e senape ed è un'istituzione negli Stati Uniti ma conosciuto e amato in tutto il mondo. E' il panino per eccellenza! Allora, siete pronti a prepararne una dozzina per tifare insieme ai vostri amici durante i Mondiali? :)