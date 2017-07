cestino mandorlato

PROCEDIMENTO

Impasto

Montare le chiare a neve durissima aggiungendo gradatamente metà dello zucchero. Sbattere a schiuma i tuorli con 4 cucchiai di acqua bollente e lo zucchero rimasto. Unire i due composti e setacciarvi sopra 110 g di zucchero, 125 g di frumina, 1 bustina di vanillina, 4 cucchiai di olio di semi e, per ultima, la bustina di lievito per dolci. Mescolare delicatamente dal basso verso l’alto fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Versare in uno stampo a cerchio apribile (diam. 24) precedentemente imburrato e infarinato e cuocere per 30-35 min. in forno preriscaldato 180°C.

Farcitura e decorazione

Preparare la crema pasticcera versando 1 busta di preparato in 300 ml di latte. Emulsionare la crema con una frusta a mano o con uno sbattitore elettrico a media velocità fino a raggiungere una consistenza liscia ed omogenea. Preparare la crema chantilly versando 3 buste di preparato in 600 ml di panna. Emulsionare la crema con una frusta a mano o con uno sbattitore elettrico a media velocità fino a raggiungere una consistenza liscia ed omogenea. Una volta raffreddata la torta scavare il centro (10 cm x 2,5 cm) con un coltellino mettendo da parte le briciole (Pan di Spagna). Bagnare tutta la base con il succo d’arancia. Riempire lo scavo al centro con la crema pasticciera, aggiungere qualche lampone e disporre le briciole avanzate sulla crema. Bagnare le briciole con il succo d’arancia. Preparare il gel per torte versando 1 busta di preparato in 250 ml di acqua. Spennellare con il gel per torte il perimetro della torta. Rivestire il perimetro della torta con le mandorle affettate. Spolverare le mandorle affettate con lo zucchero a velo. Con l’aiuto di una tasca da pasticcere decorare con ciuffi di crema chantilly la sommità della torta facendo attenzione a lasciare uno spazio vuoto al centro. Riempire lo spazio vuoto centro con i lamponi. Disporre le decorazioni di zucchero sui ciuffi di crema chantilly.