I cestini di pasta brisée al cotechino sono degli sfiziosi scrigni di pasta farciti con puré di patate e dadini di cotechino. Perfetti per il buffet o il cenone di fine anno, questi cestini di pasta brisée sono sfiziosi e facilissimi, li potete preparare anche in anticipo e poi farcirli poco prima di servirli. Vi auguro uno splendido 2014, io vi aspetto qui ogni giorno con tante nuove ricette!

PROCEDIMENTO

Ponete il cotechino in una pentola di acqua fredda e cuocetelo per 15-20 minuti dall'ebollizione. Scolatelo, eliminate il liquido di cottura e tagliatelo in fette spesse qualche cm. Ricavate dalla pasta brisée dei cerchi