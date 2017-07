I cestini di frutta e yogurt sono dei golosi pasticcini realizzati con una pasta frolla integrale e all'olio, ripieni di crema allo yogurt. Leggeri e perfetti anche per chi è a dieta ma non vuole rinunciare a un momento di dolcezza! La pasta frolla è senza burro, mentre lo yogurt è miscelato alla gelatina in foglia che lo rende più consistente e sodo. Per la guarnizione di frutta, via libera alla fantasia!

PROCEDIMENTO

Preparate la crema allo yogurt: ammollate la colla di pesce per 10 minuti in acqua fredda, quindi strizzatela e bene e scioglietela dolcemente in un pentolino. Fatela intipidire e unitela allo yogurt in una ciotola. Mescolate bene e riponete la crema in frigo per almeno un'ora per farla rassodare.