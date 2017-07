I cestini con pomodorini e crema di fagioli sono degli antipasti molto scenografici e facilissimi da realizzare. Questi stuzzichini sono preparati con una base di pasta brisée farcita da una delicata purea di fagioli cannellini e decorati con pomodorini appassiti in forno. Se realizzate la pasta brisée a mano ricordate di non lavorarla troppo e di utilizzare burro e acqua molto freddi. L’idea arriva da una rivista di cucina ma potete riempire i vostri cestini come più preferite! Scegliete, per esempio, una crema di formaggi freschi impreziosita da cubetti di verdure saltati in padella o una mousse di prosciutto come quella utilizzata di solito per i vol-au-vent!

PROCEDIMENTO

Se avete realizzato a mano la pasta brisée, stendetela con il matterello in una sfoglia piuttosto sottile. Ricavate 6 cerchi del diametro di 12 o 13 cm e rivestite degli stampini di alluminio o di ceramica (come quelli per le mini cocotte). Bucherellate il fondo di ogni cestino e cuocetelo in forno a 180° per 25 minuti fino a quando non assumerà un bel colore dorato. Nel frattempo, lavate e asciugate i pomodorini, disponeteli interi su una teglia rivestita di carta da forno. Conditeli con un filo d’olio, un pizzico di sale e origano e un cucchiaino di zucchero. Fateli appassire in forno a 180° per 20 minuti.