I cavatelli con ceci e gamberetti sono un primo piatto velocissimo preparato con caratelli freschi insaporiti da un condimento leggeri al pomodoro, ceci e gamberetti. Il sughetto dei cavatelli è reso ancor più saporito dal prezzemolo e dal tocco piccante del peperoncino e, se non avete i cavatelli freschi, potete sostituirli con un formato di pasta corta rigata!

PROCEDIMENTO

Soffriggete l’aglio nell’olio per qualche instante. Aggiungete quindi i pomodori in pezzi e cuocete per 5 minuti. Aggiungete, se preferite, il peperoncino.