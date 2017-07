I cavallucci di Siena sono dei biscotti tipici della tradizione toscana realizzati con un impasto a base di noci, zucchero e spezie, dalla forma un po' grossolana e spolverizzati con la farina. Il mix di cannella, noce moscata, chiodi di garofano e anice dona ai cavallucci un sapore inconfondibile, che subito evoca tutto lo spirito dei giorni di festa e dei pranzi in famiglia!

ammoniaca per dolci

PROCEDIMENTO

Sciogliete lo zucchero nell'acqua per ottenere uno sciroppo. Nel frattempo, miscelate in una terrina capiente i canditi a cubetti, le noci tritate grossolanamente, le spezie, lo zucchero a velo, l'ammoniaca e la farina.

Appiattitele al centro con il pollice per creare una fossetta e posizionate i cavallucci su una leccarda rivestita di carta da forno ben distanti tra loro. Infornate i cavallucci di Siena a 180 gradi per circa 15 minuti, non dovranno essere dorati.