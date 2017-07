DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 40'

PREPARAZIONE PORZIONI per 8 persone

Le castagnole sono dolci fritti tipici di Carnevale, realizzati con un impasto semplice arricchito dal liquore all’anice e da pochissimo vino bianco. A prima vista, le castagnole sembrano struffoli giganti e si chiamano così proprio per la loro grandezza che ricorda quella di una castagna. La quantità di vino bianco da aggiungere alle castagnole è sempre arbitraria perché dipende dalla consistenza dell’impasto e dalla capacità di assorbimento della farina. Se ne avete la possibilità, friggete le castagnole nello strutto invece che nell’olio di semi o di oliva, proprio come si faceva una volta per i dolci di Carnevale!