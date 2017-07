DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 8 persone

Il castagnaccio è un dolce autunnale tipico della gastronomia toscana ed è realizzato con farina di castagne e acqua impreziosite da uvetta e pinoli. Vi dirò la verità: io non impazzisco per il castagnaccio tradizionale. Adoro le castagne, in tutti i modi siano cucinate (a proposito, avete letto i miei consigli su come cuocerle? :)) ma la farina, quella è un’altra cosa! Nonostante questo, il castagnaccio ha sì un sapore neutro e poco dolce, ma anche un fascino tutto particolare: volete mettere la gioia di incappare in una pepita dolce e preziosa di uvetta quando lo assaggiate? O di godersi la consistenza dei pinoli nell’impasto morbido del castagnaccio?