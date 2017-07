Cassoni alle erbette (crescioni)

PROCEDIMENTO

Per l'impasto: disponete la farina a fontana, aggiungete il sale e lo strutto e tanta acqua quanta ne serve a rendere l'impasto morbido ed elastico. Impastate energicamente per qualche minuto, quindi dividete il panetto in 6 parti uguali e date a ognuna una forma circolare schiacciata. Lasciate riposare per 30 minuti coperti da un canovaccio.